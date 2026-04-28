Il Milan sta pianificando il futuro, con l’attenzione rivolta alle decisioni sulla rosa. Dopo incontri recenti, si discute della possibilità di un addio e di un rinnovo di contratto per alcuni giocatori chiave. Tra le questioni aperte ci sono anche le cure e le condizioni di alcuni atleti, e le strategie per la prossima stagione vengono attentamente valutate sotto la guida di Max.

Il Milan dà uno sguardo alla prossime stagioni sotto gli occhi di Max. Dopo gli incontri avvenuti nelle scorse settimane a Casa Milan tra il tecnico toscano e la dirigenza, sembra si sia arrivati ad un punto chiave tra programmazione del futuro e ambizioni sportive: ripartire da un blocco coeso, forte e soprattutto già pronto. Proprio per questo Allegri starebbe spingendo per ripartire da due di quelli che sono stati i punti di riferimento sia in campo che in spogliatoio, Pavlovi? e Tomori. Come infatti riportato da Nicolò Schira nel suo canale YouTube, si starebbero per limare i dettagli e mettere nero su bianco il rinnovo di Fikayo Tomori in scadenza giugno 2027, per il difensore inglese che cerca di convincere Southgate per un posto al Mondiale, sarebbe pronto un prolungamento fino al 2030.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, cura Allegri per Pavlovi? e Tomori: dall’addio al rinnovo

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