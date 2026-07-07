Il club sta valutando di cedere Ricky Massara, che potrebbe diventare il nuovo direttore dell’area tecnica. La decisione sarebbe presa per affidargli il ruolo alla Juventus, dove Allegri lo voleva già con sé in passato. Il mercato della squadra è attualmente fermo, con entrambe le società in attesa di cessioni. La trattativa tra le dirigenze è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

Il mercato della Juve è per ora bloccato, come quello del Napoli: servono delle cessioni anche a loro. Nel frattempo, però, qualcosa si muove a livello dirigenziale, con Giovanni Carnevali che ha intenzione di liberare Ricky Massara per affidargli il ruolo di direttore dell’area tecnica dei bianconeri. Di Marzio ci svela un retroscena che riguarda anche Allegri. Juve, Massara nuovo dt. Spiega Romano: “Sarà Ricky Massara il nuovo capo dell’area tecnica della Juventus. Ufficialità in arrivo”. Aggiunge Di Marzio, al podcast di Tmw: “Il primo vero acquisto della Juventus, o comunque la prima mossa significativa di Giovanni Carnevali, è in arrivo sul piano dirigenziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Massara sarà il nuovo dt della Juve: Allegri lo voleva con sé quando tornò in bianconero

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