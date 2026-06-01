La Juventus mantiene vivo l'interesse per Mingueza, nonostante la concorrenza. Il club continua a seguire il difensore spagnolo, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. Ottolini, dirigente della società, non ha escluso la possibilità di un ritorno di Mingueza nel mercato estivo. La trattativa resta aperta, con il club che valuta le offerte e le possibilità di inserimento. La situazione rimane in evoluzione, senza annunci ufficiali in merito.

di Francesco Spagnolo La pista Mingueza non è stata abbandonata dalla Juve. La concorrenza è importante, ma i bianconeri sperano nel giocatore. I dettagli. Il mercato della Juventus si muove tra conferme e necessarie operazioni di restyling. La fascia destra bianconera non ha bisogno di essere rivoluzionata da zero, ma piuttosto di un ritocco mirato. Sebbene la priorità assoluta della dirigenza sia attualmente rivolta altrove, la partenza di Emil Holm, pronto a rientrare al Bologna dopo il prestito, e il ritorno alla Continassa di Joao Mario (destinato a una nuova cessione) impongono un innesto numerico e qualitativo alle spalle dell’inamovibile titolare Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Si riapre la pista Mingueza per la Juve? Ottolini non ha dimenticato lo spagnolo. Gli aggiornamenti

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