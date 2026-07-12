Dopo tre giorni, il numero di abbonati ha raggiunto quota 400. Franco Corsini si è recato all’Empoli Store, mentre Claudio Lastrucci si è presentato all’Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Sono stati i primi due tifosi a confermare la propria tessera per la stagione 2026-2027.

EMPOLI Franco Corsini all’ Empoli Store e Claudio Lastrucci (nella foto di Empoli Fc) all’ Empoli Point del Carlo Castellani Computer Gross Arena, sono stati i primi due abbonati azzurri ad aver confermato la propria tessera anche per la stagione 2026-’27. Dopo il buon avvio di giovedì scorso, giorno di debutto della nuova campagna abbonamenti dell’ Empoli Fc intitolata “ Radici profonde “, quando sono state staccate 250 tessere, i primi tre giorni di vendite hanno fatto registrare complessivamente circa 400 abbonati. Ricordiamo che questa prima fase, che terminerà sabato 25 luglio alle 13, è solo per gli abbonati 2025-’26, che potranno esercitare il proprio diritto di prelazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toccata quota 400 abbonati dopo tre giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Puglia, caldo: anche intorno a 32 gradi A Loconia la quota psicologica è stata toccata alle 13,10

Arezzo via all’operazione tribuna. Manzo vede quota 4000 abbonatiArezzo ha avviato l'operazione tribuna, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il campionato di serie B.

Si parla di: Cerro, record di vaccini contro l’influenza; Abbonamenti in prelazione, lieve aumento rispetto al primo giorno.

Roma, toccata quota 16 mila abbonamenti dopo due giorni: la situazioneProcede a gonfie vele la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2026-2027. A due giorni dall'apertura della fase ... siamolaroma.it