Nella giornata di oggi, in Puglia, le temperature hanno superato i 30 gradi. A Loconia, frazione di Canosa di Puglia, la soglia dei 30 gradi è stata raggiunta alle 13,10, toccando anche i 32 gradi. Secondo le rilevazioni della protezione civile, si tratta di una delle temperature più alte registrate nella regione in questa fascia oraria. La giornata si presenta quindi calda e soleggiata.

Stando allo schema della protezione civile della Puglia i trenta gradi di temperatura sono stati raggiunti a Loconia (frazione di Canosa di Puglia) alle 13,10. Poi qualche frazione di grado ancora In salita e il superamento dei 31 gradi intorno alle 14. Cerignola segue a ruota non avendo comunque toccato la quota psicologica. Giornata complessivamente calda in Puglia non dimenticando peraltro che un peggioramento delle condizioni meteorologiche sia alle porte. .🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, caldo: anche intorno a 32 gradi A Loconia la quota psicologica è stata toccata alle 13,10

Notizie correlate

Leggi anche: Puglia: superati i 28 gradi Caldo

Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domaninotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meteo Puglia, avvio di settimana con sole e caldo poi una breve pausa: Ma bel tempo per il ponte 1° maggio - VIDEO; Sole e caldo in Puglia, ma occhio alle piogge nelle giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteo; Puglia: superati i 28 gradi; L'espressino: quella via di mezzo tra caffè macchiato e cappuccino sconosciuto fuori dalla Puglia.

Puglia: superati i 28 gradi CaldoLoconia, frazione di Canosa di Puglia, ha fatto registrare oggi 28, 1 gradi. Più o meno come ieri quando la temperatura intorno a mezzogiorno aveva raggiunto i 28,3. Cerignola poco sotto i 28 gradi. I ... noinotizie.it

Sole e caldo in Puglia, ma occhio alle piogge nelle giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteoSole e caldo nelle prossime ore in Puglia, prima di un brusco cambio di rotta. Se l'inizio della settimana sarà caratterizzato ... msn.com

Le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, parlando della vertenza Natuzzi, aprendo a Bari la prima riunione del tavolo interregionale con la Regione Basilicata e i sindacati sul distretto del mobile imbottito. - facebook.com facebook

La Puglia dell’innovazione vola a Napoli: partecipa a Innovation Village 2026 Ricerca, networking e sviluppo sostenibile: il 28 e 29 maggio la Regione Puglia e ARTI Puglia saranno protagoniste a Villa Doria d’Angri (Napoli) per la nuova edizione di Inno x.com