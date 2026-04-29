Puglia caldo | anche intorno a 32 gradi A Loconia la quota psicologica è stata toccata alle 13,10

Da noinotizie.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, in Puglia, le temperature hanno superato i 30 gradi. A Loconia, frazione di Canosa di Puglia, la soglia dei 30 gradi è stata raggiunta alle 13,10, toccando anche i 32 gradi. Secondo le rilevazioni della protezione civile, si tratta di una delle temperature più alte registrate nella regione in questa fascia oraria. La giornata si presenta quindi calda e soleggiata.

Stando allo schema della protezione civile della Puglia i trenta gradi di temperatura sono stati raggiunti a Loconia (frazione di Canosa di Puglia) alle 13,10. Poi qualche frazione di grado ancora In salita e il superamento dei 31 gradi intorno alle 14. Cerignola segue a ruota non avendo comunque toccato la quota psicologica. Giornata complessivamente calda in Puglia non dimenticando peraltro che un peggioramento delle condizioni meteorologiche sia alle porte.         .🔗 Leggi su Noinotizie.it

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