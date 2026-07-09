Arezzo via all’operazione tribuna Manzo vede quota 4000 abbonati

Arezzo ha avviato l'operazione tribuna, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per il campionato di serie B. Il responsabile del settore ha annunciato di aver raggiunto quota 4.000 abbonamenti sottoscritti. È un luglio molto impegnativo per la società, che sta lavorando intensamente per essere pronta già dal primo turno di campionato, previsto tra il 21 e il 23 agosto.

È un luglio caldissimo per l’Arezzo. Non parliamo delle temperature climatiche, quanto del lavoro che tutta la società sta svolgendo per farsi trovare pronta per il campionato di serie B fin dal primo turno in programma nel fine settimana del 21-23 agosto. Mentre la squadra è al lavoro, da lunedì, al centro sportivo di Rigutino, il direttore Cutolo è in prima linea per portare avanti le trattative di mercato in entrata e in uscita. Inoltre, al Comunale proseguono i lavori di manutenzione e ammodernamento. Parliamo proprio dello stadio, allora, dove è ancora in sospeso la demolizione della maratona ma intanto operai e giardinieri stanno operando su curva nord, tribuna e terreno di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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