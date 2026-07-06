Domani inizia a Madrid la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in programma fino a domenica 12 luglio. L’Italia si presenta con ambizioni di conferma e cerca di migliorare i risultati ottenuti nelle tappe precedenti. La competizione coinvolge atleti di diversi paesi che si sfideranno nelle categorie maschile, femminile e a squadre. La gara si svolge in un impianto all’aperto, con eliminazioni dirette e finali in programma nel fine settimana.

Comincia domani a Madrid la quarta tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in programma da martedì 7 a domenica 12 luglio. Nella capitale spagnola andrà in scena l’ultimo atto della regular season, che stabilirà l’elenco provvisorio dei qualificati per le Finali del circuito maggiore previste a Saltillo (in Messico) nel weekend del 12-13 settembre. Ambizioni importanti per l’Italia, che spera di proseguire il recente trend positivo e punta ad altri risultati di spessore dopo aver saltato i primi due appuntamenti extra-europei in calendario e raccolto poi due piazzamenti sul podio (terzo posto sia nell’individuale femminile che nel Mixed Team di ricurvo) nell’evento di Antalya con una Roberta Di Francesco in grande spolvero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tiro con l’arco, un’ambiziosa Italia si presenta a Madrid alla ricerca di nuove conferme in Coppa del Mondo

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