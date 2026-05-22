Tiro con l’arco Mauro Nespoli batte Gazoz a casa sua e vola in finale agli Europei!

Durante la quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco, si sono disputate le fasi finali che hanno visto Mauro Nespoli superare il favorito Gazoz in una sfida in Turchia. La vittoria permette all’atleta italiano di accedere alla finale della competizione. Con questa vittoria, l’Italia si assicura di ottenere almeno una seconda medaglia, dopo quella conquistata nel settore del compound femminile a squadre. L’evento si sta svolgendo ad Antalya, con diverse nazionali impegnate nelle gare di giornata.

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Arriva la certezza di una seconda medaglia per l’Italia (dopo quella nel compound femminile a squadre) al termine della sessione mattutina della quarta giornata dei Campionati Europei di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento ad Antalya. Mauro Nespoli si è fatto largo nel tabellone individuale del ricurvo, superando anche lo scoglio della semifinale e accedendo alla finalissima con in palio il titolo continentale che andrà in scena domenica. L’esperto arciere pavese, argento olimpico in questo format a Tokyo 2021, era stato ammesso direttamente ai sedicesimi di finale (saltando quindi i primi due turni preliminari a eliminazione diretta disputati mercoledì) grazie al sesto posto nel ranking round e quest’oggi si è reso protagonista di un percorso esaltante vincendo quattro match consecutivi e staccando il pass per l’ultimo atto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, Mauro Nespoli batte Gazoz a casa sua e vola in finale agli Europei! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tiro con l’arco: bene Nespoli e Di Francesco nel ranking round di ricurvo agli EuropeiL’edizione 2026 degli Europei di tiro con l’arco si è ufficialmente aperta ad Antalya. Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei. 12 azzurri iscritti, c’è NespoliAppuntamento fissato da martedì 18 a domenica 24 maggio per gli Europei di tiro con l’arco 2026, in programma ad Antalya (Turchia) e valevole anche... Europei tiro con l’arco oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in garaDopo la giornata riservata agli scontri delle gare a squadre e a quelle dei tornei di Mixed Team, gli Europei 2026 di tiro con l'arco si concentrano sui ... oasport.it Tiro con l’arco, Mauro Nespoli batte Gazoz a casa sua e vola in finale agli Europei!Arriva la certezza di una seconda medaglia per l'Italia (dopo quella nel compound femminile a squadre) al termine della sessione mattutina della quarta ... oasport.it