tiro a volo coppie italiane fuori dalla finale nel trap misto a lonato

Nella gara di tiro a volo a Lonato del Garda, nessuna coppia italiana si è qualificata per la finale del trap misto. Durante le qualificazioni, sia la squadra composta da Daniele Resca e Jessica Rossi, sia quella di Erminio Frasca e Silvana Maria Stanco, sono state eliminate. La competizione si conclude oggi con le ultime fasi della tappa di Coppa del Mondo 2026.

Non ci saranno coppie italiane nell’ultima finale del programma della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo che oggi si concluderà a Lonato del Garda (Brescia): nel trap a squadre miste vanno fuori nelle qualificazioni sia Italia 1 di Daniele Resca e Jessica Rossi sia Italia 2 di Erminio Frasca e Silvana Maria Stanco. L’ultimo atto sarà affare tra Australia 2, Turchia 1, Gran Bretagna 1 e Cina Taipei 1. Al termine dei 150 piattelli delle qualificazioni chiude al comando in solitaria Australia 2 di James Willett e Catherine Skinner, che si attesta a quota 146. Alle loro spalle vanno in finale le tre coppie a quota 145, che disputeranno... 🔗 Leggi su Oasport.it

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