Tiro a volo Italia fuori dalla finale del trap misto Trionfa l’Ungheria

L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la finale del trap misto ai Mondiali di tiro a volo in corso al Cairo, in Egitto. La tappa, dedicata alla categoria Junior e valida per la Coppa del Mondo 2026, si è conclusa con la vittoria dell’Ungheria. Gli atleti italiani hanno partecipato alla competizione, ma non hanno ottenuto i risultati necessari per avanzare alla fase successiva.

Gli azzurri mancano l’appuntamento con la finale al Cairo, località dell’Egitto teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo interamente riservata alla categoria Junior. In occasione dell’ultima gara in programma, quello del trap a squadre misto, i nostri portacolori si sono piazzati fuori dalla top 4, rendendosi comunque artefici di una prestazione solida. il binomio migliore è stato quello composto da Francesco Tanfoglio e Martina Montani, sesti con il contingente di 132150. Settimi invece Luca Gerri e Camilla Stella Piazza, settimi con un piattello in meno. La vittoria é invece andata agli ungheresi Bence Doeboerhegy-Anna Nyitrai che, in Finale, hanno rotto 32 piattelli su 40, segnando così il nuovo record di categoria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Italia fuori dalla finale del trap misto. Trionfa l’Ungheria Carl Lutz, le diplomate qui défia le régime nazi Notizie correlate Trap misto, Resca e Rossi dominano le qualificazioni in Coppa del Mondo a Tangeri. Finale alle 17:30 live su Tiro a Volo TVIl duo azzurro di Italia 2 domina la sessione di qualificazione precedendo Portogallo e Stati Uniti. Leggi anche: Tiro a volo: Jessica Rossi e Daniele Resca conquistano la finale nel trap misto a Tangeri! Azzurri leader in qualifica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: azzurri in massa in Kazakistan. C’è Silvana Stanco; Coppa del Mondo Tiro a Volo 2026: i convocati dell’Italia per la tappa di Almaty; I tagli di Buonfiglio, unica Federazione tiro a segno e a volo; Tiro a volo, oltre 200 giovani in pedana per il Primo Gran Premio 2026. Tiro a volo, Italia fuori dalla finale del trap misto. Trionfa l’UngheriaGli azzurri mancano l’appuntamento con la finale al Cairo, località dell’Egitto teatro questa settimana della tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di ... oasport.it Tiro a volo, doppietta azzurra nel trap femminile in Coppa del Mondo junior a Il CairoGran risultato per l'Italia del trap a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a volo: nella gara femminile Martina ... oasport.it Il Vagabondo Detto Houston . Il Vagabondo Detto Houston · Resta A Galla. Il tiro perfetto . . #nonpensarla #restaagalla #ilvagabondodettohouston #fermatelaguerra #musicaitaliana - facebook.com facebook “SHOTS FIRED!” Capisci le vere priorità della vita quando, sotto tiro, la prima cosa che metti al sicuro sono champagne e vino. Mia regina! x.com