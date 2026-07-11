Tiro a volo Erminio Frasca approda in finale nel trap a Lonato!

Notizia in breve

Erminio Frasca si è qualificato per la finale del trap maschile in Coppa del Mondo a Lonato del Garda. Dopo le qualificazioni, l’atleta italiano ha superato uno shoot-off e si è assicurato un posto tra gli otto finalisti, che disputeranno la gara nel pomeriggio. La competizione si svolge in questa località e vede coinvolti atleti di diverse nazionalità. La finale è prevista per le ore pomeridiane.