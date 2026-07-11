Tiro a volo Erminio Frasca approda in finale nel trap a Lonato!
Erminio Frasca si è qualificato per la finale del trap maschile in Coppa del Mondo a Lonato del Garda. Dopo le qualificazioni, l’atleta italiano ha superato uno shoot-off e si è assicurato un posto tra gli otto finalisti, che disputeranno la gara nel pomeriggio. La competizione si svolge in questa località e vede coinvolti atleti di diverse nazionalità. La finale è prevista per le ore pomeridiane.
L’Italia può gioire anche al termine delle qualificazioni del trap individuale maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento a Lonato del Garda: l’azzurro Erminio Frasca, al termine di un lunghissimo shoot-off, accede alla finale a otto del pomeriggio. Fuori, invece, Diego Valeri e Daniele Resca. Al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni chiude al primo posto lo spagnolo Andres Garcia, in solitaria a quota 124, davanti al cinese Qi Ying, secondo da solo con 123. Per definire gli altri sei finalisti serve invece uno shoot-off tra gli otto tiratori a quota 122. L’azzurro Erminio Frasca si classifica terzo rompendo 18 piattelli, davanti al croato Giovanni Cernogoraz, quarto con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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