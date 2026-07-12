Nel 2026 sono stati annunciati nuovi progetti legati a The Apothecary Diaries. La serie, creata dall’autrice Hyogatsu, ha già superato le 45 milioni di copie distribuite tra light novel e manga. La produzione di contenuti aggiuntivi è in corso, senza dettagli specifici su formati o date di uscita. La serie continua a mantenere un forte seguito tra i lettori e gli appassionati.

Il 2026 si sta rivelando l’anno più importante di sempre per i fan di The Apothecary Diaries ( Kusuriya no Hitorigoto ). La popolare serie nata dalla penna di Hy?ganatsu continua infatti a macinare successi, con oltre 45 milioni di copie complessive distribuite tra light novel e adattamenti manga. Uno degli elementi che ha contribuito alla sua enorme popolarità è l’ambientazione storica, ricca di dettagli culturali, costumi raffinati e scenografie ispirate all’antica Cina. Dopo il debutto dell’anime nel 2023, il franchise ha raggiunto un pubblico sempre più vasto e, dopo la conclusione della seconda stagione, il 2026 porta con sé numerose novità, tra cui un videogioco, la terza stagione e il primo film cinematografico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: i nuovi progetti in arrivo

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