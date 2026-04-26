cer montegrotto terme 1 | un anno di attività e nuovi progetti in arrivo

A un anno dalla sua costituzione, la Comunità Energetica “CER Montegrotto Terme 1” si appresta a compiere un primo bilancio delle attività svolte. Durante questo periodo, sono stati avviati diversi progetti e si stanno pianificando nuove iniziative per il futuro. L’associazione ha coinvolto cittadini e imprese nel suo percorso, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni energetiche condivise. Sono stati raccolti dati sull’efficienza delle installazioni e sulle modalità di partecipazione.

A un anno dalla sua nascita, la Comunità Energetica “CER Montegrotto Terme 1” si prepara a tracciare un primo importante bilancio e, soprattutto, a guardare avanti con ambizione. È stata infatti convocata per il 28 aprile 2026, alle ore 20.30, presso il Centro Comunale “Gino Strada” di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: A Montegrotto Terme i prezzi delle case sono saliti del 13% in un anno Candle Night: una serata alle terme con luce di candele, musica e benessere a Montegrotto TermeDopo il grande successo della prima serata, Candle Night torna a Mioni Luxury Swim & Spa con un nuovo appuntamento serale dedicato al relax e alla... Panoramica sull’argomento La comunità energetica rinnovabile Montegrotto Terme 1: incontro pubblicoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi Il 20 gennaio 2025 è nata la ... padovaoggi.it Comunità Energetica Montegrotto Terme 1: allargata l'area degli interventi solidali e lanciata la sfida dei 100 SociNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi Si è tenuta lunedì sera, presso la ... padovaoggi.it