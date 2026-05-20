Dopo sette anni e cinque stagioni, la serie televisiva è terminata ieri sera con un episodio finale disponibile su Prime Video. La conclusione della storia ha segnato la fine di un lungo percorso per i protagonisti e per i fan che hanno seguito gli sviluppi nel corso degli anni. Non sono state annunciate ulteriori stagioni, ma l’universo narrativo continua con nuovi progetti in fase di sviluppo. La serie ha attirato un vasto pubblico e ha lasciato spazio a diverse iniziative legate al suo universo.

Dopo sette anni, cinque stagioni e un finale esplosivo approdato ieri sera su Prime Video, The Boys ha ufficialmente concluso la sua corsa. Ma l’universo narrativo costruito da Eric Kripke è tutt’altro che finito: nuovi progetti sono già in cantiere, e il creatore della serie ha iniziato a parlare di cosa ci aspetta. In una recente intervista, Kripke ha affrontato una delle domande che i fan si stanno ponendo con più insistenza: rivedremo mai Hughie e Starlight? La risposta è stata chiara, anche se con qualche spiraglio aperto: “È l’ultima volta in questa storia, sì”, ha detto il creatore, aggiungendo poi che “la loro storia è stata raccontata”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - The Boys è finito, ma l’universo continua: tutti i nuovi progetti in arrivo

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