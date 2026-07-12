Tesla Model Y L è la variante a sei posti del Suv elettrico Arriverà in Europa?

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Tesla Model Y L, versione a sei posti con tre file, arriverà negli Stati Uniti a ottobre, a un anno dalla presentazione in Cina. La variante, pensata per offrire maggiore capacità di trasporto, sarà disponibile sul mercato nordamericano. Non sono state ancora annunciate date di lancio o dettagli per l’Europa.

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Ad un anno dalla presentazione ufficiale avvenuta in Cina, la nuova Tesla Model Y L, variante a tre file e sei posti del popolare Suv elettrico della casa guidata da Elon Musk, sbarcherà ufficialmente negli Stati Uniti a ottobre. L'introduzione della versione a passo lungo della Model Y risponde a un preciso obiettivo di mercato, consistente nello implementare le vendite del marchio facendo affidamento sui modelli già conosciuti senza introdurne uno del tutto inedito. La strategia è già stata lanciata nel corso del 2025, con la produzione e l'arrivo sul mercato di versioni più economiche ed essenziali sia del Suv elettrico che della berlina Model 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tesla Model Y L è la variante a sei posti del Suv elettrico. Arriverà in Europa?
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