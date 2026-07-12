La Tesla Model Y L, versione a sei posti con tre file, arriverà negli Stati Uniti a ottobre, a un anno dalla presentazione in Cina. La variante, pensata per offrire maggiore capacità di trasporto, sarà disponibile sul mercato nordamericano. Non sono state ancora annunciate date di lancio o dettagli per l’Europa.

Ad un anno dalla presentazione ufficiale avvenuta in Cina, la nuova Tesla Model Y L, variante a tre file e sei posti del popolare Suv elettrico della casa guidata da Elon Musk, sbarcherà ufficialmente negli Stati Uniti a ottobre. L'introduzione della versione a passo lungo della Model Y risponde a un preciso obiettivo di mercato, consistente nello implementare le vendite del marchio facendo affidamento sui modelli già conosciuti senza introdurne uno del tutto inedito. La strategia è già stata lanciata nel corso del 2025, con la produzione e l'arrivo sul mercato di versioni più economiche ed essenziali sia del Suv elettrico che della berlina Model 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla Model Y L è la variante a sei posti del Suv elettrico. Arriverà in Europa?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tesla Model Y L review: fits 4 baby seats, 6 passengers and extra legroom and luxury!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lexus TZ, il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO

Addio a Tesla Model S e Model X: prodotti gli ultimi due esemplariSono stati prodotti gli ultimi due esemplari di Tesla Model S e Model X, segnando la fine di un’epoca per questi modelli.

Temi più discussi: Tesla Model Y L: negli USA debutta la nuova elettrica a sei posti per le famiglie | Quattroruote.it; La Tesla Model Y L arriva negli USA. Poi in Europa?; Tesla Model Y L avvistata al Nurburgring: il SUV elettrico a sei posti si prepara a conquistare l'Europa; Nuova Tesla Model YL: ora il SUV è più lungo, più capiente e con autonomia da riferimento.

#tutorial #installazione accessori #enhance su #Tesla #Model3 #highland RWD. Con Marco abbiamo istallato sia il #knob #commander che la #dashboard Spero sia utile a tutti i #teslari x.com

ItalyMotori: Per gli appassionati delle due e delle quattro ruote ( e non solo) reddit

Tesla Model Y L avvistata al Nürburgring: debutto in Europa più vicinoLa Tesla Model Y L è stata avvistata durante i test al Nürburgring, alimentando le indiscrezioni sul suo possibile debutto in Europa. Il SUV elettrico a passo lungo offre sei posti reali e maggiore ab ... motorbox.com

Tesla Model Y L: foto spia dal Nurburgring anticipano il debutto europeoTesla non molla la presa sul mercato della auto elettriche e anzi sembra essere intenzionata a rilanciare. Dopo il recente ... msn.com