Lexus TZ il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO

Un nuovo modello di suv elettrico a sei posti sarà lanciato in Europa nel 2027. La vettura, denominata Lexus TZ, è stata recentemente presentata con una serie di foto che mostrano il suo design. La produzione del veicolo è prevista per il prossimo anno, con un debutto ufficiale pianificato prima del suo arrivo sul mercato europeo. I dettagli tecnici e le caratteristiche specifiche non sono stati ancora comunicati.

‹ › 1 7 lexus tz. ‹ › 2 7 lexus tz. ‹ › 3 7 lexus tz. ‹ › 4 7 lexus tz. ‹ › 5 7 lexus tz. ‹ › 6 7 lexus tz. ‹ › 7 7 lexus tz. Lexus ha svelato il nuovo TZ, un suv elettrico completamente inedito che punta su spazio, comfort e tecnologia. Si tratta di un modello a sei posti con tre file di sedili, pensato per chi cerca un’auto di grandi dimensioni ma con un’impostazione più orientata al benessere a bordo che all’impatto sportivo. Il debutto europeo è previsto nel 2027. Con una lunghezza di 5,10 metri e un passo di oltre tre metri, il nuovo TZ si colloca nella fascia alta degli sport utility EV premium. La casa giapponese lo definisce una “ Driving Lounge ”, cioè un ambiente progettato per trasformare gli interni in una sorta di salotto viaggiante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lexus TZ, il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO Notizie correlate Leggi anche: Nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane Nuovo suv elettrico Mercedes-AMG: lo vedremo nel 2027Il SUV elettrico sportivo Mercedes-AMG previsto tra 2026 e 2027 sarà qualcosa di completamente diverso dagli attuali EQ: non un semplice SUV... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lexus TZ, ecco il nuovo maxi SUV elettrico: fino a 6 passeggeri e tanto lusso.; Lexus TZ: il SUV elettrico a 7 posti in arrivo nel 2026. Lexus TZ: il nuovo SUV elettrico a sei posti reinventato per il massimo comfortLexus presenta TZ, SUV elettrico a 6 posti con design raffinato, tecnologia Driving Lounge e comfort superiore. Pensato per una clientela esigente. megamodo.com Lexus TZ, il nuovo SUV elettrico con tre file di sediliDal concetto di Driving Lounge ai 530 km di autonomia: come il nuovo Lexus TZ a sei posti ridefinisce il lusso giapponese ... msn.com Auto Royal Company. . C'è chi sceglie un SUV. C'è chi sceglie Lexus NX. A maggio, da Auto Royal Company: Da € 349+IVA al mese 36 mesi | 45.000 km totali Anticipo € 11.900+IVA | Con noleggio KINTO One Richiedi un appuntamento. Compila il mo - facebook.com facebook