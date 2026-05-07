Lexus TZ il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello di suv elettrico a sei posti sarà lanciato in Europa nel 2027. La vettura, denominata Lexus TZ, è stata recentemente presentata con una serie di foto che mostrano il suo design. La produzione del veicolo è prevista per il prossimo anno, con un debutto ufficiale pianificato prima del suo arrivo sul mercato europeo. I dettagli tecnici e le caratteristiche specifiche non sono stati ancora comunicati.

‹ › 1 7 lexus tz. ‹ › 2 7 lexus tz. ‹ › 3 7 lexus tz. ‹ › 4 7 lexus tz. ‹ › 5 7 lexus tz. ‹ › 6 7 lexus tz. ‹ › 7 7 lexus tz. Lexus ha svelato il nuovo TZ, un suv elettrico completamente inedito che punta su spazio, comfort e tecnologia. Si tratta di un modello a sei posti con tre file di sedili, pensato per chi cerca un’auto di grandi dimensioni ma con un’impostazione più orientata al benessere a bordo che all’impatto sportivo. Il debutto europeo è previsto nel 2027. Con una lunghezza di 5,10 metri e un passo di oltre tre metri, il nuovo TZ si colloca nella fascia alta degli sport utility EV premium. La casa giapponese lo definisce una “ Driving Lounge ”, cioè un ambiente progettato per trasformare gli interni in una sorta di salotto viaggiante.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lexus tz il nuovo suv elettrico a sei posti arriver224 in europa nel 2027 8211 foto
© Ilfattoquotidiano.it - Lexus TZ, il nuovo suv elettrico a sei posti arriverà in Europa nel 2027 – FOTO

Notizie correlate

Leggi anche: Nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane

Nuovo suv elettrico Mercedes-AMG: lo vedremo nel 2027Il SUV elettrico sportivo Mercedes-AMG previsto tra 2026 e 2027 sarà qualcosa di completamente diverso dagli attuali EQ: non un semplice SUV...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Lexus TZ, ecco il nuovo maxi SUV elettrico: fino a 6 passeggeri e tanto lusso.; Lexus TZ: il SUV elettrico a 7 posti in arrivo nel 2026.

lexus tz il nuovoLexus TZ: il nuovo SUV elettrico a sei posti reinventato per il massimo comfortLexus presenta TZ, SUV elettrico a 6 posti con design raffinato, tecnologia Driving Lounge e comfort superiore. Pensato per una clientela esigente. megamodo.com

lexus tz il nuovoLexus TZ, il nuovo SUV elettrico con tre file di sediliDal concetto di Driving Lounge ai 530 km di autonomia: come il nuovo Lexus TZ a sei posti ridefinisce il lusso giapponese ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.