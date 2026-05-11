Sono stati prodotti gli ultimi due esemplari di Tesla Model S e Model X, segnando la fine di un’epoca per questi modelli. La berlina e il Suv, che hanno rappresentato i primi veicoli a grande scala dell’azienda, non saranno più realizzati. La produzione di questi modelli si è conclusa con l’uscita di scena di due esemplari che chiudono un capitolo importante nella storia della casa automobilistica statunitense.

Tesla ha definitivamente terminato la produzione della berlina Model S e del Suv Model X. Ovvero, le due vetture che hanno concesso all'azienda di proiettarsi rapidamente dallo status di "startup" innovativa a quello di realtà industriale impegnata su larga scala. Modelli pionieristici, arrivati sul mercato in anni in cui la mobilità elettrica era relegata ad una nicchia davvero ristretta, segnando un prima e un dopo irrevocabile nel panorama automobilistico. E grazie a una logica di aggiornamento costante, capaci di restare attuali fino ai giorni nostri, continuando a competere contro i modelli più recenti delle case automobilistiche tradizionali nonostante siano derivati da architetture con più di dieci anni sulle spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Tesla Model S e Model X: prodotti gli ultimi due esemplari

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