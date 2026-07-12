Le forze statunitensi hanno colpito 140 obiettivi militari in Iran, principalmente nella provincia di Bushehr e nelle aree vicine allo Stretto di Hormuz. L’attacco è avvenuto durante la notte e rappresenta il terzo episodio di azioni militari contro l’Iran in questa escalation. La regione rimane sotto pressione, mentre l’Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, aumentando le tensioni nel Golfo Persico.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano È di nuovo escalation in Medio Oriente e la fragile tregua sembra essere andata definitivamente in frantumi. 140 gli obiettivi militari centrati dalle forze statunitensi durante la notte soprattutto nella provincia meridionale iraniana di Bushehr e attorno allo snodo strategico del Golfo Persico. La mossa del Pentagono è arrivata in risposta all'assalto della Marina dei Pasdaran contro due navi mercantili tra cui la portacontainer cipriota MV GFS Galaxy. Teheran ha contrattaccato bombardando il quartier generale Usa in Bahrein, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e a depositi di carburante statunitensi nella stessa area. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Terzo round di attacchi Usa all'Iran che chiude lo Stretto di Hormuz

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