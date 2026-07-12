Un'ondata di caldo intenso sta interessando tutto il Paese, con temperature che superano i 40 gradi. L'anticiclone subtropicale africano è responsabile di questa situazione. Le giornate più calde sono previste per martedì 14 e mercoledì 15, quando si registreranno i picchi di temperatura più elevati. Questa terza ondata di caldo si protrae da alcuni giorni ed è prevista che si mantenga fino a metà settimana.

L’anticiclone subtropicale africano porterà ad una terza ondata di calore che interesserà tutto il Paese. Le giornate più torride saranno quelle di martedì 14 e mercoledì 15. Il caldo torrido non abbandona l’Italia.Una nuova espansione dell’anticiclone subtropicale africanocauserà unaterza ondata di caldoche inizia dalla giornata odierna. La zona maggiormente interessata è quella del Centro-Sud che potrebbe raggiungere punte superiori ai 40 gradi. Secondo le previsione de iLMeteo.it, le giornate più intense saranno quelle dimartedì 14 e mercoledì 15 luglio. La terza ondata si verifica a causa di masse d’aria molto calde che provengono dal Sahara ed interesseranno gran parte dello Stivale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Terza ondata di caldo, picchi oltre i 40°

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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