Nella prossima settimana, un'onda di caldo proveniente dall'Africa porterà temperature massime oltre i 40°C in molte zone italiane. L'anticiclone si rafforzerà, determinando una fase di caldo intenso. La fase di rialzo termico durerà diversi giorni, prima di eventuali variazioni nel weekend successivo. Le previsioni indicano che questa ondata di calore interesserà buona parte del territorio nazionale, con picchi elevati soprattutto nelle aree interne e nelle pianure.

Nella prossima settimana assisteremo a una nuova rimonta dell'anticiclone africano, che darà il via a una fase caratterizzata da temperature massime importanti su gran parte delle regioni italiane. È ormai evidente che le nostre estati sono sempre più comandate dall'anticiclone subtropicale, mentre quello delle Azzorre è ridotto in un angolino. Il bacino del Mediterraneo viene infatti invaso con sempre maggiore frequenza da masse d'aria di origine sahariana, a testimonianza del riscaldamento globale in atto. A partire da lunedì 13 luglio l'anticiclone avanzerà verso nord, invadendo il Mediterraneo. Attraversando le acque del mare, il flusso d'aria si arricchirà di umidità, aggiungendo una fastidiosa afa al caldo intenso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: picchi oltre i 40°C. Quando finirà

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Caldo africano in arrivo, nuova ondata: temperature oltre i 35 gradi. Ecco dove e quando

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