All’alba del 12 luglio, un terremoto di magnitudo 3,3 è stato registrato dall’Ingv nella zona dell’Appennino campano tra Sannio e Irpinia, vicino ad Apice. La scossa ha causato paura e persone sono uscite in strada. Nessun danno segnalato finora.

Una scossa di terremoto è stata registrata all’alba del 12 luglio dai sismografi dell’Ingv – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – nella zona dell’Appennino campano tra Sannio e Irpinia. Il sisma, di magnitudo 3.3, è stato localizzato ad Apice, in provincia di Benevento, alle 4.56 del mattino. L’epicentro a un chilometro a est del centro della cittadina campana, è stato a una profondità di 13 km nel sottosuolo. La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione sia nel Sannio, da Benevento a San Giorgio, che in provincia di Avellino: Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda. Qualcuno è anche sceso in strada, ma non si registrano al momento danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terremoto vicino Benevento ad Apice con scossa di magnitudo 3,3, paura e persone in strada all'alba

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