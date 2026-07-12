Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata all'alba di domenica 12 luglio nell'Appennino campano, tra Sannio e Irpinia. L'evento è stato rilevato dai sismografi dell'Ingv e si è avvertito anche nella vicina Irpinia. Non sono stati segnalati danni o feriti. La zona interessata si trova tra le province di Benevento e Avellino.

Una scossa di terremoto oggi all'alba, domenica 12 luglio, è stata registrata dai sismografi dell'Ingv - l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - nella zona dell'Appennino campano tra Sannio e Irpinia. Il sisma, di magnitudo 3.3, è stato localizzato ad Apice, in provincia di Benevento, alle 4.56 del mattino. L'epicentro a un chilometro ad est del centro di Apice, a una profondità di 13 km nel sottosuolo. La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione sia nel Sannio, da Benevento a San Giorgio, che in provincia di Avellino: Ariano Irpino, Mirabella Eclano e Grottaminarda. Qualcuno è anche sceso in strada, ma non si registrano al momento danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Terremoto a Benevento, scossa di magnitudo 3.3 all'alba avvertita anche nella vicina Irpinia

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