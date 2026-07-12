Terremoto nel Sannio scossa di magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 4:56 nel territorio di Apice. L'epicentro si trova nel comune di Apice. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o strutture.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle ore 4:56 con epicentro nel territorio comunale di Apice. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. I dati ufficiali e la localizzazione dell’evento sismico sono disponibili sul portale dell’INGV. Comunicato stampa A Benevento, l’Arma al fianco delle nuove generazioni per costruire cittadini più attenti. La Giunta regionale dà il via libera allo schema dell’Accordo integrativo regionale che prevede screening,. L’amministrazione comunale incontra le associazioni del territorio e avvia il percorso di attuazione del regolamento:. L’etichetta di encomio valorizzava prodotti di qualità, assolutamente italiani e rappresentativi di una specifica area. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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TERREMOTO NEL SUD ITALIA: CONTINUA LO SCIAME DOPO LA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.6

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