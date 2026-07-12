Trema ancora la terra nel Sannio | scossa di terremoto di magnitudo 3.3

Da anteprima24.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella tarda serata di ieri si è verificata una scossa di terremoto nel Sannio, con una magnitudo di 3.3. L’evento sismico è stato rilevato ad Apice alle ore 4. La terra ha tremato di nuovo in questa zona, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. La scossa si aggiunge a una serie di eventi sismici che si sono verificati nella regione negli ultimi mesi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Torna a tremare la terra nel Sannio. Registrata una scossa nella tarda serata di ieri ad Apice. La magnitudo registrata alle ore 4.56 della notte appena trascorsa è stata di 3,3 a 9 km di profondità. Avvertita dalla popolazione locale. Non si registrano danni a cose o persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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