Trema ancora la terra nel Sannio | scossa di terremoto di magnitudo 3.3

Notizia in breve

Nella tarda serata di ieri si è verificata una scossa di terremoto nel Sannio, con una magnitudo di 3.3. L’evento sismico è stato rilevato ad Apice alle ore 4. La terra ha tremato di nuovo in questa zona, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. La scossa si aggiunge a una serie di eventi sismici che si sono verificati nella regione negli ultimi mesi.