Terremoto nel messinese registrata una scossa di magnitudo 2.9

Nel pomeriggio di oggi, alle 14:13, si è verificata una scossa di terremoto nel mare davanti alle Isole Eolie. La magnitudo rilevata è di 2.9 e l’epicentro si trova a circa 19 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato registrato dalla sala sismica di Roma e non sono stati segnalati danni o altre conseguenze immediate.

Un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto al largo delle Isole Eolie alle 14:13. E' stato segnalato dagli strumenti della sala sismica di Roma a una profondità di 19 km. Un paio di minuti prima, alle 14.11, un'altra scossa, di magnitudo 2.2 a una profondita' di 10 km. Alle 12.05, invece, magnitudo.🔗 Leggi su Messinatoday.it TERREMOTO NEL SUD ITALIA: CONTINUA LO SCIAME DOPO LA FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.6 Notizie correlate Leggi anche: Terremoto: scossa di magnitudo 3,6 nel salernitano Registrata alle 20,47 Leggi anche: Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 3.7 avvertita nel Messinese Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scossa di terremoto nel Messinese: sisma di magnitudo 2.7 a Falcone; Serie D – Reggina, Praticò attacca sul caso Messina: Terremoto nel Girone I; Terremoto tra Messina ed Enna; Sei scosse di terremoto tra l'Ennese e il Messinese, la più forte di magnitudo 3. Scossa di terremoto nel Messinese: sisma di magnitudo 2.7 a FalconeUna scossa di terremoto di magnitudo ML 2.7 è stata registrata nella serata di oggi nella zona di Falcone, in provincia di Messina. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma si ... 98zero.com Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in mare al largo costa messineseMESSINA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 14:49, in mare, al largo della Costa Siciliana nord orientale, nel Messinese. Il sisma è stato loc ... toscanamedianews.it Friuli, 1976: quel terremoto di 50 anni fa che scosse anche i cuori - facebook.com facebook Garlasco, l’audio segreto di Sempio Nordio all’attacco: “Causa a Mediaset” 50 anni fa il terremoto del Friuli Trump: intesa a un passo La prima pagina del Giornale in edicola x.com