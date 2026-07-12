Nella tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco, i prezzi per soggiornare partono da circa 300 euro a notte, mentre i pasti possono arrivare a 50 euro a persona. La spa offre trattamenti a partire da 80 euro. I costi variano in base alla stagione e ai servizi scelti. La struttura comprende camere, ristorante e centro benessere, con tariffe differenziate per le diverse opzioni di soggiorno e trattamento.

Quando costa dormire e mangiare alla tenuta di Al Bano Carrisi in Puglia? Al Bano è uno dei cantanti non solo più amati in Italia ma conosciuto in pratica in tutto il mondo. Come saprete la sua terra natale è la Puglia, regione alla quale è legatissimo e, specialmente, al suo paese, Cellino San Marco, che si trova in provincia di Brindisi. Non tutti magari lo sanno ma il cantante vive proprio nel suo paese natale anzi, la sua abitazione è immersa nelle Tenute Al Bano Carrisi, un vasto complesso che comprende hotel, ristorante e spa. Ma, quanto costa soggiornarvi? E mangiare? Scopriamolo insieme. La Puglia, specie in estate, è una delle mete più ambite non solo da noi italiani ma anche dagli stranieri. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Tenuta Al Bano Carrisi: quanto costa dormire, mangiare e la spa a Cellino San Marco

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