La tenuta di Al Bano Carrisi in Puglia | quanto costa dormire e mangiare nel resort a Cellino San Marco

Le Tenute Al Bano Carrisi, situate a Cellino San Marco in Puglia, offrono camere immerse tra vigneti e uliveti, con un ristorante che propone piatti tipici locali e una spa dedicata al benessere. Il resort si distingue come una delle destinazioni più frequentate della regione, attirando visitatori interessati a soggiornare e gustare le specialità del territorio. Le tariffe per l’alloggio e i pasti variano in base alla stagione e ai servizi scelti.

Dalle camere immerse tra vigneti e uliveti al ristorante tipico, fino alla spa dedicata al benessere, le Tenute Al Bano Carrisi sono diventate una delle mete più apprezzate della Puglia. Ecco quanto costa soggiornare, mangiare e concedersi un percorso relax nel resort del cantante a Cellino San Marco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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