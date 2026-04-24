Cellino San Marco intitola il Palazzetto dello Sport al suo campione olimpico | Francesco Perrone

A Cellino San Marco, il Palazzetto dello Sport è stato intitolato a Francesco Perrone, atleta olimpico del paese. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto rappresentanti locali e familiari del campione. Perrone ha partecipato a competizioni internazionali, portando riconoscimenti alla comunità. La decisione di dedicare l’impianto al suo nome è stata ufficializzata durante un evento pubblico nel centro del paese.

CELLINO SAN MARCO – Ci sono storie che iniziano tra i vicoli di un paese e finiscono per scrivere la storia di una nazione. Quella di Francesco Perrone è una di queste: una corsa infinita iniziata a Cellino San Marco e arrivata fino al braciere olimpico di Roma 1960. Domenica 26 aprile 2026, alle.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ciccio Riccio Run 2026: sport, storia e solidarietà in scena a Cellino San MarcoCELLINO SAN MARCO - Domenica 19 aprile prossimo le strade di Cellino San Marco si animeranno per la Ciccio Riccio Run (Run4Leo), edizione 2026, una... Palaunitus, l'Università della Tuscia ha il suo palazzetto dello sport | FOTOSi chiama Palaunitus, ed è il palazzetto dello sport dell’Università della Tuscia situato nel campus del Riello a Viterbo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Romina Power, il libro, l'amore per la Puglia e la passione per la natura. Bisognerebbe chiudere l'ex Ilva e curare meglio gli ulivi; Loredana Lecciso: Famiglia allargata con Al Bano? Non siamo stati bravi. Cellino San Marco, bruciati automezzi di una casa vinicolaIl rogo si è sviluppato sul piazzale intorno alla mezzanotte; i vigili del fuoco non hanno trovato tracce evidenti. Serrate le indagini dei carabinieri CELLINO SAN MARCO - Pochi dubbi – per non dire ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il palasport di Cellino San Marco pronto a riaprire dopo anni di abbandonoLa ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza e ripristino degli esterni e interni della struttura, ha ufficialmente presentato la documentazione di fine opera CELLINO SAN MARCO - Dopo anni di ... lagazzettadelmezzogiorno.it A Cellino San Marco sabato 25 è festa per tutti, tranne per Vincenzo che deve lavorare! Quindi ti aspettiamo a pranzo, per festeggiare insieme la nostra festa patronale! Via Massimo D’Azeglio 7 Cellino San Marco +3278213449 +0831094452 - facebook.com facebook