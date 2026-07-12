tempesta di vento e danni stop alla festa a senigallia tante le strade bloccate

Una tempesta di vento e sabbia ha causato la chiusura anticipata della prima serata del 105Xmasters a Senigallia. Numerose strade sono state bloccate a causa dei danni provocati dalla perturbazione. La manifestazione è stata interrotta per motivi di sicurezza. Non sono stati riportati feriti. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità valutano i danni e le misure da adottare.

Senigallia, 13 luglio 2026 – Una tempesta di vento e sabbia ha imposto una chiusura anticipata e precauzionale alla prima serata del 105Xmasters a Senigallia. Erano da poco passate le due del mattino quando la musica si è bruscamente spenta sui palchi della celebre manifestazione dedicata agli sport estremi. Gli organizzatori, d’intesa con le autorità locali e le forze dell’ordine, hanno dovuto invitare le centinaia di persone presenti a lasciare immediatamente l’area della spiaggia. La misura di sicurezza si è resa necessaria per prevenire incidenti a causa delle fortissime raffiche che stavano sollevando una vera e propria barriera di sabbia sul litorale marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tempesta di vento su Milano: interventi e allerta arancione

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