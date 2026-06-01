Maltempo grandine e allagamenti flagellano il Pordenonese | strade bloccate e danni

Da ilgazzettino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo ha provocato allagamenti e danni nel Pordenonese, con oltre sessanta interventi dei vigili del fuoco e numerosi interventi della Protezione civile. Alberi e rami sono caduti, causando blocchi stradali e difficoltà di circolazione. La grandine ha aggravato la situazione, contribuendo a danneggiare infrastrutture e proprietà nella zona.

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PORDENONE - Sessanta interventi dei vigili del fuoco, decine quelli della Protezione civile. Alberi e rami caduti, infiltrazioni, allagamenti e strade rese difficili, a volte impraticabili, dagli accumuli di grandine. È il bilancio del violento fronte temporalesco che nel primo pomeriggio di lunedì 1° giugno, intorno alle 14.30, ha attraversato il Pordenonese portando con sé vento forte, pioggia intensa e chicchi di grandine in alcuni casi descritti dai residenti come grandi quanto albicocche. Il cuore dell’emergenza si è concentrato nel capoluogo e nella cintura urbana tra Cordenons, Torre, Borgomeduna e la zona dell’Interporto, con criticità segnalate anche a Fiume Veneto, San Quirino, Porcia e nell’Azzanese. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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