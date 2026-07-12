Teheran | Hormuz resta chiuso è più importante delle bombe atomiche Mattarella scrive all’emiro del Qatar | Inaccettabili i raid iraniani – La diretta

Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, secondo quanto annunciato da Teheran, che ha deciso di bloccare il passaggio marittimo fino a nuovo avviso. La decisione avviene nonostante un memorandum firmato lo scorso giugno prevedesse la riapertura. Nel frattempo, il presidente ha scritto all’emiro del Qatar condannando i raid iraniani, definiti inaccettabili. La situazione ha riacceso le tensioni nella regione, con l’incertezza sulla riapertura del passaggio che rimane alta.

Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo «fino a nuovo avviso», nonostante la sua riapertura fosse uno dei punti previsti dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Poco prima dell’annuncio, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha colpito con un missile la nave mercantile MV Gfs Galaxy, una portacontainer battente bandiera cipriota che stava tentando di attraversare lo Stretto. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani. Secondo Axios, gli attacchi hanno preso di mira «radar di sorveglianza aerea e marittima, depositi di missili e droni, siti di lancio e batterie missilistiche terra-aria». 🔗 Leggi su Open.online

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Washington ha colpito 140 obiettivi iraniani… Hormuz è ora CHIUSO

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