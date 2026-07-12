Teheran ha chiuso lo Stretto di Hormuz, definendolo più importante delle bombe atomiche. Gli Stati Uniti hanno risposto dichiarando che lo stretto rimane aperto e non sotto controllo iraniano. Nella notte, l'Iran ha attaccato il quartier generale statunitense in Bahrain, la base aerea in Qatar, due porti in Kuwait e Oman, e depositi di carburante nella stessa zona.

E' di nuovo escalation in Medio Oriente: dopo aver richiuso lo Stretto di Hormuz, Teheran ha attaccato nelle notte il quartier generale Usa in Bahrein, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman e a depositi di carburante statunitensi nella stessa area. "Tre missili lanciati dal territorio iraniano sono caduti all'alba in diverse località del regno", ha reso noto l'esercito giordano. Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste invece ferite in Qatar a causa della caduta di schegge durante le intercettazioni dei missili. "Abbiamo preso il controllo dello Stretto di Hormuz con la forza e lo conserveremo con la forza", ha scritto intanto su X Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Teheran chiude Hormuz, "è più importante delle bombe atomiche". Gli Usa smentiscono: "Stretto aperto, non è controllato dall'Iran"

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