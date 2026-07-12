L'Iran ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, annunciando che la misura durerà fino a nuovo ordine. Contestualmente, ha attaccato due navi nel tratto di mare. In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto una terza serie di attacchi, colpendo circa 140 obiettivi militari. La chiusura dello stretto interrompe il passaggio di petroliere e si verifica in un contesto di tensioni tra le due nazioni.

(Adnkronos) - L'Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine” e colpisce due navi. Gli Usa rispondono con una nuova, la terza, ondata di attacchi colpendo “circa 140 obiettivi militari”. Teheran reagisce lanciando missili e droni su Emirati, Qatar e Bahrein. Queste le ultime notizie sulla situazione di oggi domenica 12 luglio in Medio Oriente dove la tensione è altissima. E' arrivato nella notte (ora italiana) l'annuncio della Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane - secondo quanto riportato da The Times of Israel, la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Una decisione che arriva dopo che è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che, secondo quanto riferito dai media di Stato, tentava di transitare lungo una rotta "non autorizzata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Iltempo.it - Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz: "Più importante di decine di bombe atomiche"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIRAN CHIUDE DI NUOVO LO STRETTO DI HORMUZ

Notizie e thread social correlati

Nuovi attacchi incrociati tra Usa e Iran nella notte. Teheran: «Hormuz è più importante delle bombe atomiche» – La direttaNella notte, lo Stretto di Hormuz ha visto nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran.

Iran, Teheran chiude lo Stretto di Hormuz: "Qualsiasi nave sarà bersagliata"Lo Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici del traffico mondiale, è stato chiuso alle navi dal comando militare iraniano, secondo quanto...

Temi più discussi: Iran-Usa, la tensione è altissima: Hormuz di nuovo chiuso e nuovi attacchi, ultime news oggi 12 luglio; L’Iran chiude di nuovo lo Stretto di Hormuz: rischio shock per petrolio e commercio mondiale; Teheran chiude Hormuz e colpisce le navi. Nuovi raid Usa; Iran chiude lo Stretto di Hormuz: Non passa nessuna nave. Usa lanciano nuovi attacchi.

Iran chiude stretto Hormuz fino a nuovo ordine. Raid Usa: Colpiti 140 obiettivi. Sotto attacco Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar x.com

Iran chiude stretto Hormuz fino a nuovo ordine. Raid Usa: Colpiti 140 obiettivi. Sotto attacco Emirati Arabi Uniti, Bahrein e QatarL’Iran chiude di nuovo lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine e colpisce due navi. Gli Usa rispondono con una nuova, la terza, ondata di attacchi colpendo circa 140 obiettivi militari. Teheran r ... adnkronos.com

Teheran chiude nuovamente lo Stretto di Hormuz e colpisce due navi. Washington risponde con una terza onda di attacchi contro l’Iran. L’Oman propone 2 rotte separateNuovi attacchi reciproci e l'Iran che annuncia una nuova chiusura dello Stretto che finirtà per ripercuotersi domani sui prezzi del petrolio. Intanto si tentano nuovi colloqui: ieri a Muscat l'Oman ha ... firstonline.info

Il rischio di Trump con l'Iran lo ha lasciato senza via di uscita reddit