teheran chiude hormuz e colpisce le navi nuovi raid usa

Teheran ha nuovamente bloccato lo Stretto di Hormuz e ha colpito due navi commerciali. Questa azione segna un’escalation tra Iran e Stati Uniti, con il blocco dello stretto che limita il passaggio delle navi. Le autorità iraniane hanno attivato misure militari contro le imbarcazioni di passaggio. Le forze statunitensi hanno risposto con nuovi raid nella regione. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Teheran blocca nuovamente lo Stretto di Hormuz: escalation militare tra Iran e Stati Uniti. L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz e prende di mira due navi commerciali. La tensione in Medio Oriente continua a crescere. L’Iran ha disposto una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il traffico energetico internazionale. Durante l’escalation, due navi commerciali che stavano tentando di attraversare il passaggio sono state colpite, aggravando ulteriormente il clima di instabilità nella regione. La risposta degli Stati Uniti: nuova offensiva contro Teheran. In risposta alle azioni iraniane, Washington ha lanciato una terza ondata di raid militari, annunciando di aver colpito almeno 140 obiettivi riconducibili alle forze armate iraniane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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