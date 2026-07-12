Durante i quarti di finale, l'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 dopo i tempi supplementari. La squadra svizzera è rimasta in 10 uomini dal 72° minuto a causa di un’espulsione. Nei supplementari, sono stati decisivi i gol di Julian e Lautaro. La semifinale contro l’Inghilterra si disputerà mercoledì sera in Georgia.

L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale, troverà l'Inghilterra mercoledì sera (ore 21) ad Atlanta in una sfida da altri tempi. Nei quarti, superata 3-1 la Svizzera, rimasta in 10 al 72' per l'espulsione di Embolo, nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Julian Alvarez e il timbro finale in tap-in di Lautaro Martinez per chiudere la gara., Durante i 90', l'albiceleste era passata avanti con il colpo di testa di Mac Allister, su assist da calcio d'angolo di Messi, dopo dieci minuti. Il pareggio elvetico è arrivato al 67' con una bella combinazione in area e il diagonale dell'ex Bologna, Dan Ndoye, che ha bucato il Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Svizzera in 10, Julian e Lautaro decisivi ai supplementari: Argentina, semifinale con l'Inghilterra

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