Inghilterra e Argentina hanno superato i quarti di finale ai Mondiali 2026, accedendo alle semifinali. Entrambe le squadre hanno avuto bisogno dei tempi supplementari per battere rispettivamente Norvegia e Svizzera. La partita contro la Norvegia si è conclusa dopo i tempi supplementari, così come quella contro la Svizzera. Le due nazionali si sono qualificate dopo aver vinto le rispettive sfide extra-time.

Inghilterra e Argentina sono in semifinale ai Mondiali di calcio 2026. Ci sono voluti per entrambe i tempi supplementari per battere la Norvegia e la Svizzera. Gli inglesi hanno trovato in Jude Bellingham l’uomo decisivo nel 2-1 agli scandinavi, mentre gli argentini per una volta hanno fatto a meno di Messi, con Alvarez e Lautaro Martinez decisivi nel 3-1 agli elvetici. A Miami nella prima mezz’ora non succede praticamente nulla, poi all’improvviso il primo tempo si accende. Ci pensa Schjelderup che porta in vantaggio la Norvegia con un tiro-cross che in maniera beffarda finisce quasi all’incrocio dei pali con Pickford che non può nulla. La Norvegia prende coraggio e ha una clamorosa occasione in contropiede con Sorloth che temporeggia troppo e non serve Haaland praticamente tutto solo davanti a Pickford. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina in semifinale. Supplementari di festa contro Norvegia e Svizzera

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Mondiali 2026. Inghilterra in semifinale: Norvegia battuta 2-1

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