L'Argentina si è qualificata per le semifinali del Mondiale battendo la Svizzera 3-1 ai supplementari, dopo che la partita si era conclusa in parità nei tempi regolamentari. La Svizzera è rimasta in 10 uomini al 72° minuto a causa di un cartellino rosso. Nei tempi supplementari, Alvarez e Lautaro hanno segnato i gol decisivi. L'incontro si è giocato in Georgia, con l'Argentina che affronterà l’Inghilterra in semifinale.

L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale, troverà l'Inghilterra mercoledì sera (ore 21) ad Atlanta in una sfida da altri tempi. Nei quarti, superata 3-1 ai tempi supplementari la Svizzera, rimasta in 10 al 72' per l'espulsione di Embolo. Decisivi il gioiello di Julian Alvarez e il timbro finale in tap-in di Lautaro Martinez per chiudere la gara., Durante i 90', l'albiceleste era passata avanti al decimo minuto con il colpo di testa di Mac Allister, su assist da calcio d'angolo di Messi. Il pareggio elvetico è arrivato al 67' con una bella combinazione in area e il destro all'angolino dell'ex Bologna, Dan Ndoye, che ha bucato il Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Svizzera in 10, Alvarez e Lautaro decisivi ai supplementari: Argentina, semifinale con l'Inghilterra

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Argentina in semifinale: Svizzera ko ai supplementari, ora c'è l'Inghilterra

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