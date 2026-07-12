Simone Faggioli ha vinto la decima edizione della Coppa Bruno Carotti, parte del Campionato italiano Supersalita. La gara si è svolta sulla salita Rieti-Terminillo, giunta alla sua 61ª edizione. Faggioli ha concluso la prova al fotofinish, battendo gli avversari in una sfida combattuta fino all’ultimo istante. La competizione rappresenta anche la quinta tappa del campionato nazionale di specialità.

E dieci. Simone Faggioli si è imposto per la decima volta nella Coppa Bruno Carotti, la classica del Campionato italiano Supersalita all’interno dell’edizione numero 61 della storica Rieti-Terminillo di automobilismo, in questo caso anche quinta prova nazionale. Allo stesso tempo la giornata di ieri, con tanti appassionati alla partenza dalla Colonna di Lisciano e all’arrivo a Pian de Valli, ma anche lungo il percorso, ha incoronato campione italiano il bresciano di AF Motorsport Luca Tosini, su Audi RS3 LMS, vincitore del grupo Tcr. Faggioli, su Nova Proto NP 01, ha anche battuto il record del tracciato di 13,450 chilometri percorrendolo in 4’48”55. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Supersalita Rieti-Terminillo, Simone Faggioli vince al fotofinish per la decima volta

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