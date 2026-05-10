La Roma vince al fotofinish a Parma giallorossi in piena rincorsa Champions

Da agi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio ha ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro una squadra di livello medio, con il risultato deciso all’ultimo minuto. La partita si è conclusa con un rigore assegnato dal VAR e trasformato da un giocatore, portando così la squadra a conquistare tre punti fondamentali. La gara si è disputata al Tardini e ha visto i giocatori della squadra ospite mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla prossima competizione continentale.

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AGI - La  Roma  tiene vivo il  sogno Champions  con una rocambolesca  vittoria per 3-2  sul  Parma  al  Tardini, decisa al  100mo minuto  dal  rigore  concesso dal  Var  e trasformato da  Donyell Malen. I  giallorossi  erano passati avanti al 22mo proprio con Malen ma al 47mo è arrivato il  pareggio dei ducali  con  Gabriel Strefezza. Nel  finale  succede di tutto. All'87mo il  Parma  completa la  rimonta  con  Mandela Keita  ma al 94mo arriva il  pareggio giallorosso  con  Devyne Rensch. Il rigore decisivo e la rincorsa Champions. Al 98mo il  Var  richiama Chiffi per una  trattenuta  di Britschgi su Rensch in area e la trasformazione dell'olandese lancia la  Roma  nella  rincorsa al quarto posto.🔗 Leggi su Agi.it

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