La Roma vince al fotofinish a Parma giallorossi in piena rincorsa Champions

La squadra di calcio ha ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro una squadra di livello medio, con il risultato deciso all’ultimo minuto. La partita si è conclusa con un rigore assegnato dal VAR e trasformato da un giocatore, portando così la squadra a conquistare tre punti fondamentali. La gara si è disputata al Tardini e ha visto i giocatori della squadra ospite mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla prossima competizione continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - La Roma tiene vivo il sogno Champions con una rocambolesca vittoria per 3-2 sul Parma al Tardini, decisa al 100mo minuto dal rigore concesso dal Var e trasformato da Donyell Malen. I giallorossi erano passati avanti al 22mo proprio con Malen ma al 47mo è arrivato il pareggio dei ducali con Gabriel Strefezza. Nel finale succede di tutto. All'87mo il Parma completa la rimonta con Mandela Keita ma al 94mo arriva il pareggio giallorosso con Devyne Rensch. Il rigore decisivo e la rincorsa Champions. Al 98mo il Var richiama Chiffi per una trattenuta di Britschgi su Rensch in area e la trasformazione dell'olandese lancia la Roma nella rincorsa al quarto posto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Roma vince al fotofinish a Parma, giallorossi in piena rincorsa Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma vince al fotofinish a Parma, giallorossi in piena rincorsa ChampionsAGI - La Roma tiene vivo il sogno Champions con una rocambolesca vittoria per 3-2 sul Parma al Tardini, decisa al 100mo minuto dal rigore concesso... Pagelle Roma-Atalanta 1-1, i voti della sfida: frenata nella rincorsa Champions per i giallorossiFinisce 1-1 Roma-Atalanta, un risultato che, di fatto, non fa felice nessuna delle due squadre che rallentano nella rincorsa di un piazzamento in... Argomenti più discussi: Calcio donne, la Roma vince lo scudetto: decisivo 2-0 con la Ternana; Roma-Fiorentina 4-0: Gasp cala il poker, vittoria con vista Champions League all'Olimpico; Tutte le notizie di calcio in Diretta; Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?.