Durante le prove della 61ª edizione della Rieti-Terminillo, la gara di montagna che si svolge tra Rieti e il Terminillo, il pilota ha ottenuto il miglior tempo. La competizione si corre domenica, con partenza alle 10.30. Il pilota, già vincitore nove volte, si è imposto nelle prove di sabato, che si sono svolte tra la Colonna di Risciano e Pian de Valli. La gara fa parte del Campionato italiano supersalita e della Velocità Montagna nord e sud.

L'ha già vinta nove volte e adesso si è imposto nella giornata di sabato nelle prove alla vigilia della storica Coppa Bruno Carotti, la Rieti-Terminillo, dalla Colonna di Risciano a Pian de Valli, giunta alla sessantunesima edizione e quinta gara del Campionato italiano supersalita e Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud. Protagonista ancora una volta Simone Faggioli. Il pilota fiorentino sulla Nova Proto NP 01 ha fissato il tempo in 4’52”89, dopo alcune regolazioni eseguite dopo la prima salita di ricognizione sui 13.450 metri del tracciato. Oggi la gara a partire dalle 10.30. «Il tracciato del Terminillo è tra i più belli in assoluto, tecnico, scorrevole, selettivo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Rieti-Terminillo, a Faggioli il miglior tempo in prova della Coppa Carotti. Domenica la gara dalle 10.30

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scherma, domenica 10 maggio la Festa Paralimpica Under 14 al GPG di Riccione: in diretta dalle 10:30 su Assalto TVDomenica 10 maggio si svolgerà la Festa Paralimpica Under 14 di scherma al GPG di Riccione, con diretta dalle 10:30 su Assalto TV.

La Coppa Teodori regala spettacolo. Faggioli è ancora il re di San MarcoNella 65esima Coppa Paolino Teodori, il pilota Faggioli ha conquistato la vittoria, confermando il suo dominio nella gara.

Temi più discussi: Auto: in supersalita è l'ora della 61^ Rieti-Terminillo; Simone Faggioli su Dallara Stradale punta al record del Set the Time: Emozionato e curioso; Alla Rieti-Terminillo Fattorini e Ferretti coppia inedita con le Wolf; Rieti-Terminillo Coppa Carotti 2026: data, percorso e programma della gara.

Auto: 61/ma Rieti-Terminillo, iscrizioni in salita fino a quota 140. Progressivo aumento adesioni 59/ma Coppa Carotti in programma dal 10 al 12 luglio #ANSAmotori #ANSA https://t.co/0kFdAaRr9Z x.com

Rieti-Terminillo, a Faggioli il miglior tempo in prova della Coppa Carotti. Domenica la gara dalle 10.30Il pilota fiorentino, vincitore per nove volte della prova sulla montagna di Roma, si è imposto alla vigilia della prova del Campionato italiano supersalita al volante di una Nova Proto NP 01 ... roma.corriere.it

Simone Faggioli su Dallara Stradale punta al record del Set the Time: Emozionato e curiosoRIETI - La 61^ Rieti Terminillo si arricchisce della presenza ufficiale del brand Dallara che, con la collaborazione di Simone Faggioli, ... msn.com