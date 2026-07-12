Sul circuito di Donington Park si disputano oggi le ultime due gare del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo appuntamento del campionato. La Superpole Race e la seconda gara si svolgono prima della pausa estiva, che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Gli orari di inizio sono disponibili, e le gare saranno trasmesse in streaming e in differita su TV8.

Siamo pronti per vivere l’ultima giornata del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato di Donington Park andranno in scena le due ultime manche del programma, quindi si aprirà la lunga sosta estiva che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 12.10 E 16.30 Quale sarà il programma di oggi, domenica 12 luglio? L’ultima giornata della tre-giorni britannica prenderà il via alle ore 10.20 con il warm-up, l’ultima sessione della durata di 10 minuti, che darà modo a team e piloti di mettere le mani sulle rispettive moto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What Marquez, Acosta and Bagnaia revealed about their big MotoGP deals

Notizie e thread social correlati

Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, programma TV8 e SkyOggi si corre l’ultima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike, ottavo appuntamento del campionato 2026.

Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Domenica 17 maggio si svolge a Most il quinto round stagionale del Mondiale Superbike, con le gare di Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di...

Temi più discussi: Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky; SBK 2026. GP della Gran Bretagna. Gli orari TV del GP a Donington Park; LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Lecuona resiste e vince Gara-1! Dopo 25 successi, si ferma la striscia di Bulega; Superbike GP Gran Bretagna 2026: orari tv Sky e TV8 per vedere Bulega a Donington Park.

GP Gran Bretagna, Sprint Race: trionfa Antonelli, Norris sul podio reddit

DIRETTA SBK SUPERBIKE | Iker Lecuona ha vinto gara-1, Bulega battuto! GP Gran Bretagna 2026 (oggi 11 luglio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Gran Bretagna 2026 Donington oggi 11 luglio: orario, cronaca, tempi e classifiche di Superpole e gara-1. ilsussidiario.net

Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e SkyNella giornata odierna, venerdì 10 luglio, scatterà ufficialmente il Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale superbike 2026. La ... oasport.it