Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari Superpole Race e gara-2 streaming programma TV8 e Sky

Oggi si corre l’ultima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna di Superbike, ottavo appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato di Donington Park si disputano la Superpole Race e la gara-2. Gli orari delle competizioni sono disponibili, così come le modalità di streaming e il programma televisivo su TV8 e Sky. Dopo questa giornata, la stagione si fermerà per la pausa estiva, che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia.

Siamo pronti per vivere l’ultima giornata del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del campionato 2026. Sul tracciato di Donington Park andranno in scena le due ultime manche del programma, quindi si aprirà la lunga sosta estiva che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Quale sarà il programma di oggi, domenica 12 luglio? L’ultima giornata della tre-giorni britannica prenderà il via alle ore 10.20 con il warm-up, l’ultima sessione della durata di 10 minuti, che darà modo a team e piloti di mettere le mani sulle rispettive moto. Dalle ore 12.10 italiane (le ore 11.10), invece, si inizierà a fare sul serio con la superpole race. 🔗 Leggi su Oasport.it

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