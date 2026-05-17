Superbike oggi in tv GP Cechia 2026 | orari Superpole Race e gara-2 streaming differita TV8

Domenica 17 maggio si svolge a Most il quinto round stagionale del Mondiale Superbike, con le gare di Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026. La giornata prevede orari specifici per le sessioni, mentre gli appassionati possono seguire l’evento in diretta streaming o sulla televisione, con una differita su TV8. L’intera competizione si svolge sulla pista ceca, con i piloti pronti a sfidarsi su un circuito che presenta diverse curve e rettilinei.

Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Nonostante una superiorità meno spiccata rispetto ad altre occasioni Nicolò Bulega ha dettato legge ieri sul circuito ceco firmando la pole e trionfando nella prima manche. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE RACE E GARA-2 DI SUPERBIKE ALLE 11.10 E 15.30 L’emiliano del team ufficiale Ducati ha conservato dunque la sua imbattibilità nel 2026, archiviando la diciassettesima vittoria consecutiva al termine di un duello vibrante con il compagno di squadra Iker Lecuona e restando in corsa per una nuova tripletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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