Nicolò Bulega ha vinto la Superpole Race di Donington Park, ottavo round del Mondiale Superbike. Dopo il secondo posto in gara-1, il pilota emiliano ha concluso primo nella corsa mattutina. Montella è salito sul podio, mentre Lecuona è scivolato.

Dopo il secondo posto di ieri in gara-1, Nicolò Bulega è tornato oggi alla vittoria. Il centauro emiliano è riuscito ad imporsi nella Superpole Race della mattina valida per il Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo round del Mondiale Superbike. L’italiano, dopo una partenza tutt’altro che perfetta, è riuscito poi a superare Montella tagliando in testa il traguardo complice anche la caduta di Lecuona. Bulega guadagna ancora nella classifica piloti portando a 128 punti il suo vantaggio. Lo spagnolo parte infatti molto bene, prendendo subito la prima posizione. Bulega si trova in terza piazza dopo tre curve, anticipato anche da Montella. Lecuona prova a scappare, imprime un ritmo troppo alto e dopo due giri scivola alla curva dodici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega torna alla vittoria nella Superpole Race di Donington Park. Montella a podio, scivola Lecuona

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