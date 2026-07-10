Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, disputata a Donington Park, Nicolò Bulega ha registrato il miglior tempo. La sessione si è conclusa poco fa, dopo una lunga pausa causata dall'incidente di Mackenzie. Bulega è risultato il più rapido anche in questa fase, confermando la sua posizione in testa alla classifica dei tempi. La sessione si è svolta con numerosi piloti in pista, tutti impegnati a migliorare i propri crono.

Si è concluso poco fa con la seconda sessione di prove libere il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, appuntamento del Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington Park, dopo la lunga sosta a causa dell’incidente di Mackenzie, è stato nuovamente Nicolò Bulega il più veloce in pista. Dopo le FP1, il reggiano firma il primo posto anche nelle FP2, chiudendo con il crono di 1:25.460 e candidandosi, come sempre in questa stagione, al ruolo di principale favorito per il prosieguo del weekend. Il centauro emiliano, in sella alla sua Ducati, è riuscito ad anticipare Yari Montella, secondo a 207 millesimi dopo un ottimo ultimo giro. L’italiano del Barni Spark Team è riuscito ad inserirsi tra le due Ducati Aruba ufficiali, precedendo a sua volta Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nelle FP2 di Donington Park. Secondo Montella

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