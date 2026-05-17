LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega conquista la Superpole Race Lecuona e Montella a podio

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il GP della Repubblica Ceca di quest'anno, il pilota ha ottenuto la vittoria nella Superpole Race, mentre altri due concorrenti sono saliti sul podio. La sessione di qualifiche ha visto una serie di risultati che hanno portato a questa classifica, con aggiornamenti in tempo reale forniti durante tutta la giornata. La gara principale è prevista nel pomeriggio, e i fan potranno seguire gli sviluppi a partire dalle 15.30.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 15.30 per Gara-2. 11.30 Questa la classifica mondiale di Superbike: Bulega 285, Lecuona 195, Montella 105, Sam Lowes 99, Baldassarri 94. 11.28 Diciotto vittorie di seguito per Bulega, l’alfiere della Ducati non ha rivali. L’italiano può veramente puntare a vincere tutte le gare di tutti i weekend. Lecuona questa volta non riesce a dar problemi a Bulega oltre la partenza, fantastici Montella, Baldassarri e Surra tutti in fila dal terzo al quinto posto. Ancora problemi per Locatelli undicesimo. Male Bassani, Manzi e Rato che occupano dalla tredici alla quindicesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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