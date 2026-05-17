LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega conquista la Superpole Race Lecuona e Montella a podio

Durante il GP della Repubblica Ceca di quest'anno, il pilota ha ottenuto la vittoria nella Superpole Race, mentre altri due concorrenti sono saliti sul podio. La sessione di qualifiche ha visto una serie di risultati che hanno portato a questa classifica, con aggiornamenti in tempo reale forniti durante tutta la giornata. La gara principale è prevista nel pomeriggio, e i fan potranno seguire gli sviluppi a partire dalle 15.30.

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