Superbike Nicolò Bulega domina gara-2 a Donington Park Tardiva la rimonta di Lecuona

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nicolò Bulega ha vinto gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Donington Park, sfruttando la partenza a handicap di Iker Lecuona. Lecuona ha tentato una rimonta tardiva, ma non è riuscito a recuperare il divario accumulato. Bulega ha mantenuto il comando per tutta la corsa, chiudendo con un vantaggio consistente. La gara si è conclusa con una vittoria senza particolari sorprese, mentre Lecuona ha concluso in seconda posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nicolò Bulega sfrutta la partenza a handicap del suo unico vero rivale Iker Lecuona e vince abbastanza agevolmente gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati ha completato dunque una domenica perfetta a Donington Park, dopo la “sconfitta” di ieri in gara-1 ed il successo mattutino nella Superpole Race. La manche breve di stamattina si è rivelata decisiva anche per l’andamento dell’ultimo atto del fine settimana inglese, con Lecuona costretto a scattare dalla quarta fila a causa della scivolata (mentre si trovava in testa ed in fuga, all’indomani della sua prima affermazione nella categoria) e del conseguente ritiro dalla Superpole Race che definiva le prime nove posizioni dello schieramento al via di gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

superbike nicol242 bulega domina gara 2 a donington park tardiva la rimonta di lecuona
© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega domina gara-2 a Donington Park. Tardiva la rimonta di Lecuona
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1

Video Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1

Notizie e thread social correlati

Superbike, Nicolò Bulega torna alla vittoria nella Superpole Race di Donington Park. Montella a podio, scivola LecuonaNicolò Bulega ha vinto la Superpole Race di Donington Park, ottavo round del Mondiale Superbike.

Superbike Donington: Lecuona vince Gara-1 e spezza l'egemonia di BulegaDurante la gara di Donington, Iker Lecuona ha vinto la prima manche, interrompendo una serie di diciotto secondi posti consecutivi.

Temi più discussi: World Ducati Week: Bulega trionfa nella Race of Champions di Misano – Rivivi la gara in streaming; WDW 2026. Il sabato si chiude con la pole di Nicolò Bulega! Tutto è pronto per la Race of Champions [CLASSIFICA]; Bulega domina la Race of Champions Ducati: battute le stelle della MotoGP; Superbike Donington 2026: Bulega domina le libere del venerdì, Montella secondo in FP2.

nicolò bulega superbike nicolò bulega dominaSuperbike, Nicolò Bulega domina gara-2 a Donington Park. Tardiva la rimonta di LecuonaNicolò Bulega sfrutta la partenza a handicap del suo unico vero rivale Iker Lecuona e vince abbastanza agevolmente gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna ... oasport.it

nicolò bulega superbike nicolò bulega dominaSuperbike, Nicolò Bulega torna alla vittoria nella Superpole Race di Donington Park. Montella a podio, scivola LecuonaDopo il secondo posto di ieri in gara-1, Nicolò Bulega è tornato oggi alla vittoria. Il centauro emiliano è riuscito ad imporsi nella Superpole Race della ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web