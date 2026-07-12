Superbike Nicolò Bulega domina gara-2 a Donington Park Tardiva la rimonta di Lecuona
Nicolò Bulega ha vinto gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Donington Park, sfruttando la partenza a handicap di Iker Lecuona. Lecuona ha tentato una rimonta tardiva, ma non è riuscito a recuperare il divario accumulato. Bulega ha mantenuto il comando per tutta la corsa, chiudendo con un vantaggio consistente. La gara si è conclusa con una vittoria senza particolari sorprese, mentre Lecuona ha concluso in seconda posizione.
Nicolò Bulega sfrutta la partenza a handicap del suo unico vero rivale Iker Lecuona e vince abbastanza agevolmente gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati ha completato dunque una domenica perfetta a Donington Park, dopo la “sconfitta” di ieri in gara-1 ed il successo mattutino nella Superpole Race. La manche breve di stamattina si è rivelata decisiva anche per l’andamento dell’ultimo atto del fine settimana inglese, con Lecuona costretto a scattare dalla quarta fila a causa della scivolata (mentre si trovava in testa ed in fuga, all’indomani della sua prima affermazione nella categoria) e del conseguente ritiro dalla Superpole Race che definiva le prime nove posizioni dello schieramento al via di gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Superbike, GP del Portogallo: Nicolò Bulega vince Gara 1
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