Superbike Nicolò Bulega domina gara-2 a Donington Park Tardiva la rimonta di Lecuona

Notizia in breve

Nicolò Bulega ha vinto gara-2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Donington Park, sfruttando la partenza a handicap di Iker Lecuona. Lecuona ha tentato una rimonta tardiva, ma non è riuscito a recuperare il divario accumulato. Bulega ha mantenuto il comando per tutta la corsa, chiudendo con un vantaggio consistente. La gara si è conclusa con una vittoria senza particolari sorprese, mentre Lecuona ha concluso in seconda posizione.