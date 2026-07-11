Superbike Donington | Lecuona vince Gara-1 e spezza l' egemonia di Bulega

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la gara di Donington, Iker Lecuona ha vinto la prima manche, interrompendo una serie di diciotto secondi posti consecutivi. La vittoria è arrivata battendo il compagno di squadra Nicolò Bulega. Questa è la prima affermazione in carriera di Lecuona nel Mondiale Superbike.

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Dopo la bellezza di diciotto secondi posti consecutivi, Iker Lecuona è finalmente riuscito a battere il compagno di colori Nicolò Bulega per aggiudicarsi la sua prima vittoria in carriera nel Mondiale Superbike. È successo oggi nella Gara-1 di Donington Park, in Inghilterra, sede dell'ottavo round stagionale, dove lo spagnolo e l'italiano del team Aruba.it Ducati hanno dato vita a un estenuante duello durato tutti e 23 i giri in programma, risoltosi sotto la bandiera scacchi a favore del primo per soli 165 millesimi. Per effetto di questo risultato, Bulega vede interrompersi la sua impressionante striscia di vittorie consecutive a quota 25, raggiunta nella Gara-2 di Misano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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