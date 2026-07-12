Nella seconda gara e nella Superpole Race di Donington, Nicolò Bulega ha conquistato entrambe le vittorie. Dopo la battuta d’arresto di sabato, quando il compagno di squadra ha vinto Gara-1 interrompendo la sua serie di 25 successi consecutivi, Bulega ha mantenuto la concentrazione. Durante le corse, ha superato gli avversari e si è imposto come vincitore, confermando il suo stato di forma.

La parziale battuta di arresto nel sabato di Donington, quando la prima vittoria in carriera in Superbike del compagno Iker Lecuona in Gara-1 ha interrotto la sua clamorosa serie di 25 vittorie consecutive, non ha affatto intaccato lo spirito combattivo di Nicolò Bulega. L'alfiere emiliano del team Aruba.it Ducati, inattaccabile leader del mondiale, è infatti tornato subito a imporre la sua legge aggiudicandosi entrambe le gare della domenica, con una Superpole Race conquistata in rimonta e una Gara-2 in cui ha ben presto salutato la concorrenza per vincere d'autorità. Lecuona è incappato in un clamoroso errore nella gara... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Donington: Bulega vince Gara-2 e Superpole Race

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Bulega vince la Superpole Race in Superbike a Donington Park: l'ultimo giro

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