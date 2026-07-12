A Donington Park, nell'ottavo round del Mondiale Superbike, Nicolò Bulega ha vinto sia la Superpole Race che la gara-2, tornando alla vittoria dopo che la sua serie di 25 successi era stata interrotta da Lecuona in gara-1. Bulega ha risposto immediatamente alla sconfitta, ottenendo entrambi i risultati.

Dopo aver visto la striscia di 25 vittorie interrotta da Lecuona in gara-1, Nicolò Bulega è tornato subito a dettare la sua legge. A Donington Park, nell'ottavo round del Mondiale Superbike, il pilota della Ducati ha ottenuto il successo sia nella Superpole Race, sia nella gara-2. Nella gara corta ha approfittato della caduta del compagno di team spagnolo mentre era al comando. Sul podio sono saliti con lui il sempre più protagonista Yari Montella, secondo, e Sam Lowes, terzo, tutti su Ducati. Quarta e quinta piazza per le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, sesto Lorenzo Baldassarri., Bulega si è ripetuto in gara-2, agevolato del fatto che Lecuona sia dovuto partire a centro gruppo proprio a causa del ritiro nella Superpole Race. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Bulega risponde subito a Lecuona e torna a vincere: a Donington sue Superpole Race e gara-2

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